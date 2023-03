Andrija Delibasic, ex-atleta montenegrino de 41 anos, passou por Portugal entre os anos de 2004 e 2007 e pendurou as chuteiras em 2015. Atualmente enfrenta um tumor cerebral, mas já foi operado com êxito, escreve o jornal espanhol Marca.

Um cancro na cabeça desafia o ex-futebolista, mas ao que tudo indica Delibasic está a levar a melhor sobre a doença.

O jornal Marca, que cita meios de comunicação montenegrinos, adianta que o antigo atleta já foi operado com sucesso e que se encontra agora em processo de recuperação.

Pode não se recordar dele, mas a verdade é que o antigo futebolista passou por Portugal em três ocasiões entre os anos de 2004 e 2007. Primeiro para representar o Benfica (2004/2005), depois o SC Braga (2005/2006) e por fim o Beira-Mar (2006/2007).

Outros clubes por onde passou

Para além das fugazes passagens de Delibasic pelo território luso, o montenegrino alinhou ainda pelo Partizan, da Sérvia, pelo Mallorca, Real Sociedad, Hércules e Rayo Vallecano, em Espanha, pelos gregos do AEK, pelo Ratchaburi, da Tailândia, e por fim, onde terminou a carreira, pelo Sutjeska, do Montenegro.

Afastado dos relvados desde 2015, Andrija Delibasic enveredou pela carreira de treinador e foi técnico adjunto, em 2016, do Partizan. Seguiu-se o Podgorica, do Montenegro, também como adjunto e atualmente é treinador principal do Mornar Bar, igualmente no seu país.

Apoio a Delibasic

A Real Sociedad partilhou nas redes sociais uma mensagem de apoio ao seu antigo jogador, juntamente com uma fotografia de Delibasic com as cores do clube espanhol:

"Muita coragem e força, Andrija! Estamos contigo na partida mais importante e sabemos que vais vencer".