Adeptos atacam autocarro do Liverpool, Klopp foi atingido

O Manchester City recebeu e venceu o Liverpool por 4-1 para a Liga Inglesa e no final da partida alguns adeptos atacaram o autocarro dos visitantes. Para além dos danos causados no veículo, o arremesso de um objeto atingiu Jurgen Klopp.

O jogo entre as duas equipas teve lugar na casa do Mnchester City e durante toda a partida os adeptos do City entoaram cânticos insultuosos para o treinador do Liverpool.

No entanto, no fim do encontro, quando o Liverpool saía do estádio, um grupo de adeptos atingiu o autocarro dos visitantes com um objeto que terá acertado em Jurgen Klopp.

Manchester City reage em comunicado

Um comunicado dos “citizens” dá conta do ato levado a cabo esta tarde e garante que ações desta ordem são “inaceitáveis”. O clube refere ainda que “condena severamente” estes atos.

No mesmo texto é possível ler que a equipa de Manchester está “desapontada” com os “cânticos inapropriadas” provenientes da bancada dos seus adeptos.

“Lamentamos qualquer ofensa que estes cânticos possam ter causado e continuaremos a trabalhar com grupos de apoiantes e funcionários de ambos os clubes para erradicar ódio deste género”, escreveu ainda o Manchester City".



A pesada derrota

Dentro de campo, o Liverpool não se conseguiu impor e saiu derrotado por quatro bolas a uma. Os golos do City foram apontados por Julián Alvarez, De Bruyne, Gundogan e Grealish.

O tento solidário dos visitantes foi marcado por Salah.