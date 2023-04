Ferrari pilotado por Schumacher em leilão pode chegar aos 9 milhões de euros

O Ferrari F1-2000 pilotado pelo alemão Michael Schumacher, com o qual venceu o Grande Prémio do Brasil em 2000, vai ser leiloado entre 3 e 12 de abril em Hong Kong.

A leiloeira Sotheby's estima que o carro pilotado por Schumacher atinja os 9 milhões de euros.

O carro, decisivo no primeiro título de Schumacher com a escuderia italiana, estará exposto de 1 a 6 de abril para comemorar os 50 anos da Sotheby's na Ásia.

O monolugar, um exemplar da época dourada da Ferrari, começou por ser o carro suplente de Schumacher em 2000, mas foi com esse que conquistou a vitória no Grande Prémio de Brasil e alcançou a pole position nos Grande Prémios de Espanha e Mónaco.

A última vez que o piloto disputou uma corrida com este monolugar foi o Grande Prémio da Áustria de 2000, corrida em que teve de abandonar, após um incidente com Ricardo Zonta, com o carro a nunca mais ser utilizado.

Mais tarde foi reconstruído pela Ferrari para se converter numa peça emblemática de um colecionador.

Schumacher, que sofreu um grave acidente de esqui em 2013, que o deixou com graves lesões cerebrais e fora da vida pública, é recordista de títulos em Mundiais de Fórmula 1, a par do britânico Lewis Hamilton, ambos com sete.

Air Jordan em leilão por 1,84 milhões

Também está em leilão um conjunto de Air Jordan do basquetebolista Michael Jordan. Os ténis pretos e vermelhos foram usados na final da NBA, em 1998, e autografados no final do jogo, onde Jordan marcou 37 pontos e deu vitória aos Chicago Bulls.

O valor base dos ténis é de 1,84 milhões de euros. A leiloeira acredita que possam ser vendidos por quase 4 milhões e podem ser comprados online até aos dia 11 de abril.