Desporto

Ruud sobe ao quarto lugar do ranking de ténis graças ao triunfo no Estoril Open

RODRIGO ANTUNES/LUSA

Ruud, de 24 anos, subiu uma posição no ranking, para a quarta, por troca com o russo Daniil Medvedev, graças ao triunfo obtido no domingo na final do Estoril Open, por 6-2 e 7-6 (7-3), sobre o sérvio Miomir Kecmanovic, que ascendeu do 40.º para o 34.º posto.