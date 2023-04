Jorge Jesus confessa que Fenerbahçe lhe deu "tempo para refletir" quanto ao Flamengo

Jorge Jesus tem sido apontando como o possível sucessor de Vítor Pereira, que foi esta terça feira despedido. Sobre o futuro, Jesus revelou que o presidente do Fenerbahçe lhe deu algum tempo para tomar uma decisão.

“O clube gostava de continuar comigo. Deu me algum tempo para refletir, agora vamos ver, falta um mês para isto acabar”, referiu Jorge Jesus.

Jorge Jesus treinou o Flamengo de 2019 até ao verão de 2020, tendo ganho o Campeonato Brasileiro Série A, a Copa Libertadores - o equivalente à Liga dos Campeões da América do Sul - a Supercopa do Brasil, a Recopa Sudeamericana e o Campeonato Carioca. Para além de todos os título, Jorge Jesus conseguiu ganhar 43 dos 57 jogos enquanto técnico do Flamengo.

O Flamengo anunciou esta terça-feira, em comunicado, que Vítor Pereira já não é treinador da equipa de futebol. O técnico português, contratado a 13 de dezembro de 2022, não resistiu aos maus resultados após apenas três meses no cargo.