Craig Breen, piloto da Hyundai e presença habitual no Campeonato do Mundo (WRC), morreu esta quinta-feira, aos 33 anos, na sequência de um acidente durante os testes para o Rali da Croácia, quarta prova do Mundial, que vai decorrer entre 20 e 23 de abril. O co-piloto James Fulton saiu ileso do acidente.

O óbito foi confirmado pela Hyundai que “lamenta profundamente” o sucedido e informa que já endereçou à família do piloto as mais sinceras condolências.

Para já, a Hyundai recusa fazer mais comentários.