Michael Schumacher deu primeira entrevista após o acidente? Não é bem assim...

“Michael Schumacher, A Primeira Entrevista, Sensação Mundial”. As palavras, estampadas na capa da revista alemã Die Aktuelle ao lado de uma fotografia do rosto do heptacampeão mundial de Fórmula 1, dão a entender que o ex-piloto falou pela primeira vez desde o trágico acidente que sofreu em 2013.

Na manchete, a revista vende uma “incrível entrevista", "sem meias frases e especulações de amigos”.

No entanto, apenas numa parte inferior da capa, em letras menores, é dito que a entrevista “parece enganosamente real”. A explicação completa surge somente no final do artigo, onde é revelado que as respostas foram dadas com recurso à Inteligência Artificial. Foi o programa character.ai a responder às questões, como se fosse Shumacher a fazê-lo.

A família tem adotado um silêncio praticamente absoluto sobre o estado de saúde do ídolo do automobilismo, desde o acidente que teve enquanto fazia esqui nos Alpes franceses, na altura com 44 anos.

O sensacionalismo da revista alemã tem sido criticado nas redes sociais pelos fãs do desporto e a família de Schumacher deve mesmo processar a Die Aktuelle, segundo a ESPN.