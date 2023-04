Desporto

"Vamos fazer um exercício: Liedson, Derlei e Slimani, quantos campeonatos ganharam no Sporting?"

Na conferência de imprensa após o adeus do Sporting à Liga Europa, Rúben Amorim foi questionado sobre o potencial impacto da ausência de um ponta de lança no ataque leonino. Confira a resposta do treinador dos "leões".