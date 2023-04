Taça de Portugal: FC Porto em vantagem na eliminatória ao vencer Famalicão

O FC Porto venceu esta quarta-feira na visita ao Famalicão, por 2-1, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Os dragões ficam assim em vantagem para a segunda mão, que se joga a 4 de maio no Dragão.

Do lado do Famalicão, foi o jovem defesa Alexandre Penetra a marcar, aos 36 minutos.

A partida seguiu empatada para intervalo, mas na segunda parte os dragões demarcaram-se do Famalicão e fizeram o segundo , de autoria de Toni Martínez , aos 63 minutos de partida.

FC Porto e Famalicão voltam a encontrar-se a 4 de maio, às 20:30, mas desta vez no estádio do Dragão. Na segunda mão decide-se quem terá lugar marcado na final da Taça de Portugal, no Jamor, e defrontará o SC Braga, que já se apurou.