Taça de Portugal: lotação esgotada para o Famalicão-FC Porto

O Famalicão, que nunca chegou à final, e o FC Porto, detentor do troféu, defrontam-se esta quarta-feira em Vila Nova de Famalicão, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol. Os bilhetes estão esgotados. Há apenas lugares disponíveis para os sócios detentores de lugar anual.

A formação da casa chega ao encontro depois de três vitórias consecutivas, todas no campeonato, em Paços de Ferreira e nas receções a Vitória de Guimarães e Marítimo, enquanto os 'dragões' venceram os derradeiros quatro embates.

O ciclo vitorioso dos portistas, também no campeonato, teve início na receção ao Portimonense (1-0) e prosseguiu na Luz, onde o 'onze' de Sérgio Conceição 'transformou' uma desvantagem de 13 pontos (0-1) em apenas sete (2-1), para o líder Benfica.

Depois, o FC Porto venceu ainda o Santa Clara por 2-1, no Dragão, e em Paços de Ferreira, por 2-0, seguindo, no campeonato, apenas a quatro pontos dos 'encarnados', enquanto o Famalicão é sexto e está na luta pelos lugares europeus.

No caso de manter esta posição, o conjunto comandado por João Pedro Sousa tem garantido o apuramento para as taças europeias, ou via Taça de Portugal, se vencer a prova, rumo à Liga Europa, ou pelo campeonato, para a Liga Conferência Europa.

Na Taça de Portugal, o Famalicão procura a primeira presença na final, enquanto o FC Porto vai em busca da 33.ª -- o recorde é do Benfica, com 38 -, sendo que conta 18 títulos, menos oito do que os 'encarnados'.

O encontro da segunda mão está marcado para o Estádio do Dragão, no Porto, em 4 de maio, pelas 20:30.

A final disputa-se em 4 de junho, no Estádio Nacional, no Jamor, e o Sporting de Braga já garantiu o apuramento, ao bater na outra meia-final o Nacional, a II Liga, por um total de 7-2 (5-0 fora e 2-2 em casa).

Jogo com lotação esgotada

O encontro entre o Famalicão e o FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol, está marcado para as 20:30, no Estádio Municipal de Famalicão, em Vila Nova de Famalicão, com arbitragem de Gustavo Correia (AF Porto).

O Famalicão anunciou a lotação esgotada para o jogo com o FC Porto.

O clube minhoto informou ainda que "apenas os sócios detentores de lugar anual que não adquiriram bilhete poderão fazê-lo até à hora do jogo".

Deste modo, são esperados pouco mais de cinco mil adeptos, sendo que cerca de 400 serão do FC Porto.

A arbitragem é de Gustavo Correia, da associação do Porto.