Pepe acusa jogador do Famalicão de racismo

O jogador fala num episódio lamentável e que acabou por ganhar maior proporção por ter sido "à frente do árbitro que é o chefe do jogo", a quem acusa de falta de coragem.

Pepe acusou esta quinta-feira o médio do Famalicão de racismo e garante que foi insultado de mono (macaco em espanhol). Avançou ainda que pretende denunciar a situação.

O FC Porto apurou-se esta quinta-feira para a final da Taça de Portugal pela 33.ª vez na sua história, ao vencer por 3-2 na receção ao Famalicão, em jogo da segunda mão das meias-finais, após prolongamento.

Após terem vencido em Vila Nova de Famalicão na semana passada, por 2-1, os detentores do troféu viram os minhotos empatarem a eliminatória, com golos de Cádiz (21 minutos) e Iván Jaime (75), com Galeno a fazer o tento portista (28, de grande penalidade).

Contudo, quando tudo indicava que a meia-final seria decidida no desempate por grandes penalidades, Otávio (120+1 minutos) e Evanílson (120+4) 'carimbaram' a qualificação do FC Porto, que terá pela frente o Sporting de Braga na final da Taça de Portugal, agendada para 04 de junho, no Estádio Nacional.