Jamor vai receber as Taças de Portugal de futebol. Conheça as datas

O Estádio Nacional vai ser palco das finais da Taça de Portugal de futebol, com a competição masculina marcada para 4 de junho, e a feminina agendada para 27 deste mês, anunciou este sábado a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A final 83.ª edição da Taça de Portugal, que oporá o FC Porto, detentor do troféu, ao Sporting de Braga, vencedor na temporada de 2020/21, vai disputar-se em 4 de junho, às 17:15.

O FC Porto procura a 19.ª Taça de Portugal do seu historial, enquanto o Sporting de Braga tenta o seu quarto troféu, competição na qual o Benfica é a equipa mais titulada, com 26 triunfos.

O jogo decisivo da competição feminina, que será disputado pelo Famalicão e pelo Sporting de Braga, vai realizar-se em 27 de maio, às 17:30.

No encontro, que decidirá o sucessor do Sporting no palmarés da Taça de Portugal de futebol feminino, o Famalicão procura o seu primeiro troféu na prova, enquanto o Sporting de Braga tenta repetir o feito conseguido na temporada 2019/20.