Adepto cai da bancada durante jogo Vitória de Guimarães - Vizela

Um adepto caiu da bancada onde habitualmente está a claque do clube do Vitória do Guimarães. O árbitro para o jogo e as equipas médicas das duas equipas ocorrem para o local.

O adepto localizado num setor afeto à equipa vimaranense caiu nos degraus da parte inferior da bancada, mesmo atrás da baliza defendida pelo guarda-redes do Vizela, Buntic, e foi atendido por elementos das equipas médicas dos dois clubes e também por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa presentes no estádio

O jogo parou imediatamente até que o adepto fosse transportado, de ambulância, para o hospital.

O incidente aconteceu aos 28 minutos do encontro da tarde deste domingo, diante do Vizela, para a 31.ª jornada da Primeira Liga.