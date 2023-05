Portuguesa Beatriz Ferreira sagra-se campeã do mundo de triatlo em sub-23

A atleta do Benfica Beatriz Ferreira sagrou-se campeã do Mundo de Triatlo, na categoria de sub-23, esta sexta-feira, em Ibiza. O primeiro lugar no pódio foi conquistado logo na estreia da atleta ribatejana numa prova de “World Triathlon”, tendo Beatriz Ferreira subido para o 8° lugar na classificação geral.

A atleta está agora focada na prova de XTerra no dia 20 de maio na Golegã, o concelho de onde é natural.

“Consegui alcançar o título de campeã do mundo, mas igualmente importante para mim foi o 8° lugar entre as melhores, que mostra a minha evolução, não só na natação como nas restantes disciplinas. Agora estou mais motivada para competir nesta vertente e já a pensar no próximo objetivo, no Xterra Portugal”, disse à SIC Beatriz Ferreira.

De acordo com o Benfica, a triatleta entrou bem na competição, terminando “o 1 km de natação na 2.ª posição”. No entanto, “foi nos 20,9 km de ciclismo e nos 6 km de corrida que mais se destacou, sendo a mais rápida nos dois segmentos”.