Bayern Munique vence campeonato alemão pela 11.ª vez consecutiva

Bayern Munique venceu este sábado o Colônia por 2-1 e sagrou-se campeão alemão pela 11.ª vez consecutiva. Os bávaros ainda aproveitaram a derrota do então líder Borrussia Dortmund, por 2-1, diante do Mainz.

Na 34.ª e última jornada da Bundesliga, Kingsley Coman, aos oito minutos, e Musiala, aos 89, marcaram os golos dos bávaros, sendo que, pelo meio, Dejan Ljubicic ainda empatou, aos 81, de grande penalidade.

A formação comandada por Thomas Tuchel acabou por ultrapassar o principal concorrente em cima da meta, fechando a Bundesliga 2022/23 com 71 pontos, em igualdade com o Dortmund, mas com vantagem na diferença de golos (92-38 contra 83-44) face à equipa em que alinha Raphael Guerreiro, que até assinou um dos tentos dos aurinegros frente ao Mainz.

O Bayern Munique festeja o 11.º campeonato consecutivo, uma vez que tinha vantagem no confronto direto. Assim sendo, Bayern Munique chega ao 32.º troféu da história.

O Borrussia falhou a conquista do novo título campeão alemão ao empatar em casa frente ao Mainz (2-2), na última ronda da Bundesliga.