Paixão além fronteiras: emigrante possui maior coleção de peças do Benfica do mundo

Um emigrante em França tem a maior coleção do mundo de peças do Benfica, com mais de 13.000 peças do clube, O verdadeiro museu pessoal entrou para o recorde do Guiness e a SIC foi ao encontro de Fernando da Silva.

Fernando da Silva tem construído um museu pessoal nos últimos 10 anos, mas começou a colecionar peças do Benfica desde a infância.

O português ganhou o gosto por colecionar e nem a vinda a França, aos 20 anos, o afastou do Benfica.

Sem museu pessoal, em 2008, entrou para o recorde do Guiness com mais de 1.600 peças guardadas na altura.

Ainda assim, Fernando, que trabalha na construção civil, decidiu construir um anexo de 70 metros quadrados, que conta atualmente com mais de 13.000 peças do Benfica, uma autêntica viagem na história do clube.