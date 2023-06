Manuel Ugarte em Paris para assinar pelo PSG

Manuel Ugarte é esperado esta segunda-feira em Paris para assinar pelo Paris Saint-Germain. A informação é avançada pelo diário Deportivo L'Équipe.

Já se sabia que o médio uruguaio ia deixar o Sporting, mas o clube de destino não estava ainda fechado.

Depois de uma renhida luta, o clube francês acaba por ganhar ao Chelsea na corrida pelo jogador de 22 anos. O médio uruguaio estava a caminho de Inglaterra, mas o PSG subiu muito a oferta, obrigando o Chelsea a retirar a proposta na noite desde domingo.

O negócio de 60 milhões de euros dá ao Sporting 42 milhões de euros, o que equivale a 70% do passe do jogador. Os restantes 18 milhões vão para o Famalicão e para o Fénix, clube de formação do jogador.

A vontade de Ugarte terá sido determinante para esta reviravolta na transferência. No PSG, o médio uruguaio vai poder jogar na Champions na próxima época e deverá receber cerca de 10 milhões de euros por temporada.