Desporto

Benfica contrata Orkun Kökçü por 25 milhões de euros

JOHANNA GERON

O Benfica anunciou, neste sábado, a contratação do turco Orkun Kökçü ao Feyenoord por 25 milhões de euros (ME) fixos por 100% do passe, tendo o jogador assinado um contrato de cinco anos com o campeão português de futebol.