Jorge Jesus revela o "sonho" que ainda tem por concretizar no futebol

Jorge Jesus quer treinar uma seleção no próximo Campeonato do Mundo de futebol, que se vai realizar em 2026 nos EUA, no Canadá e no México.

O “sonho” por concretizar foi revelado pelo treinador na manhã desta terça-feira, à chegada a Lisboa, após o adeus ao comando técnico dos turcos do Fenerbahçe.

De regresso a Portugal e sem trabalho, Jorge Jesus voltou a ser associado ao FC Porto, na eventualidade de Sérgio Conceição sair do clube, mas esse cenário foi descartado.

No que diz respeito a seleções, segundo a imprensa desportiva, a hipótese mais forte é a Arábia Saudita, mas o Brasil continua a ser uma possibilidade.