Ranking dos árbitros: um modelo que precisa de transparência e máxima objetividade

As classificações dos árbitros C1 (os da 1ª Categoria Nacional) foram publicadas esta semana pelo Conselho de Arbitragem da FPF. É importante que se perceba que o ranking dos árbitros obedece a critérios pré-definidos.

É compreensível que, para a opinião pública, esta classificação nem sempre coincida com a sua perceção de qualidade ou mérito, mas a verdade é que essa visão está geralmente ligada aos jogos que acompanham com mais frequência. É também verdade que pode estar influenciada pelo "fator emocional", que as impede de olhar para tudo isto com maior distância e neutralidade.

Além disso, o foco dos adeptos e da esmagadora maioria das pessoas está direcionado para o processo de decisão. Claro que acertar é o mais importante, mas é preciso que se perceba que, para além desse, a avaliação assenta noutras variáveis como a qualidade da condição física, a gestão emocional, o controlo global do jogo, o trabalho de equipa, a segurança, personalidade, movimentação, colocação, etc, etc.

Outro aspeto a considerar: os árbitros não dirigem apenas os jogos mediáticos que veem na televisão. Ao longo da época, há os que arbitram mais de 40, se somarmos todas as competições (1ª Liga, 2ª Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga).

Em todas são avaliados, o que quer dizer que o mais importante para o sucesso das contas finais é a consistência. Tal como acontece com os clubes.

Mas há mais.

Eles também são avaliados em provas físicas, escritas e de inglês, que decorrem várias vezes ao longo da época. Todas têm uma valoração que pesa nas contas finais. Há ainda a questão da "medição de pregas", que avalia a massa corporal de cada um e confere bonificações ou penalizações em função dos resultados obtidos.

No final, todos os dados são englobados, devidamente ponderados e redundam na classificação oficial.