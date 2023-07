O treinador Jorge Jesus está de volta ao comando dos sauditas do Al Hilal. O clube oficializou o regresso do português com um vídeo publicado nas redes sociais.

“O tempo passa e a vida renova-se. A história está escrita. Memórias e um futuro ainda por contar. A história tem capítulos intermináveis. Jorge Jesus regressa ao Al Hilal”, afirma o treinador português.