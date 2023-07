Al Nassr já está no Algarve, mas sem Ronaldo e Luís Castro

O Al Nassr já iniciou a semana de estágio no Algarve para preparar a próxima época, a equipa saudita aterrou, esta segunda-feira, no aeroporto de Faro. A equipa de Cristiano Ronaldo vai defrontar, a 20 de julho, o Benfica, no troféu do Algarve.

Os sauditas ainda não contam com Luís Castro, que deixou o comando técnico do Botafogo a meio da época e é líder do brasileirão, nem com Cristiano Ronaldo.

O técnico português junta-se à comitiva, na terça-feira, para iniciar os trabalhos com o novo clube, já o internacional português chega ao Algarve na próxima semana.

No estágio, Al Nassr vai defrontar o Farense, o Alverca e o Celta de Vigo.

O campeonato saudita contará com o regresso de Jorge Jesus ao comando técnico do Al-Hilal, terceiro classificado na época passada, atrás do campeão Al Ittihad de Nuno Espírito Santo e do Al Nassr.