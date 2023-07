Frederico Morais fica no segundo lugar do Ballito Pro de surf na África do Sul

O português Frederico Morais perdeu este sábado a final do Ballito Pro, na África do Sul, prova do circuito de acesso à elite da Liga Mundial de Surf (WSL), sendo superado pelo norte-americano Cole Houshmand.

Numa bateria decidida apenas nos segundos finais, e por curta margem, Kikas, ex-top mundial, terminou com 10,66 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (7,33 e 3,33 pontos), enquanto o adversário obteve um total de 11,00 (6,33 e 4,67) e venceu a terceira etapa das Challenger Series (CS).

O surfista luso, que chegou à África do Sul no 10.º lugar do ranking das CS - o último que dá entrada para o circuito de elite em 2024 -, assegurou nesta prova o seu melhor resultado (depois de um 25.º e de um quinto lugar nas duas provas australianas), e disparou para o terceiro posto.

Tricampeão nacional (2013, 2015 e 2020), Frederico Morais era o único representante português em competição no quadro masculino das CS, enquanto que, no lado feminino, Francisca Veselko (campeã mundial júnior), Yolanda Hopkins (campeã europeia), Carolina Mendes (ex-campeã europeia) e Teresa Bonvalot (ex-campeã europeia) foram todas eliminadas precocemente no Ballito Pro.

Teresinha partiu para a África do Sul, tal como Frederico Morais, em zona de qualificação para o circuito principal da WSL, já que ocupava o quinto lugar do ranking feminino, tendo descido para a 11.ª posição. Veselko é agora 16.ª classificada, Yolanda Hopkins 22.ª e Carolina Mendes 23.ª.

O Ballito Pro foi a terceira de seis etapas das Challenger Series, competição na qual apenas os 10 primeiros classificados do quadro masculino e as cinco primeiras da competição feminina asseguram um lugar no circuito de elite da WSL de 2024.

Depois das duas “pernas” na Austrália, e da etapa na África do Sul, segue-se a prova nos Estados Unidos, ainda em julho, e, em outubro, as etapas da Ericeira, em Portugal, e de Saquarema, no Brasil.