Desporto

Adepta do Palmeiras morre atingida por garrafa atirada por adversário

AMANDA PEROBELLI/Reuters

Dos confrontos entre as claques dos dois clubes, uma outra pessoa ficou ferida, e a polícia terá detido um homem, adepto do Flamengo, suspeito de ter lançado garrafas contra os adeptos do Palmeiras.