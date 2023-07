João Cancelo leiloa relógio que dá acesso à sua vida privada

João Cancelo juntou-se à lista de figuras públicas que veem a sua vida retratada não através de uma série, mas de um relógio.

O jogador do Manchester City aceitou o desafio de uma marca suíça de relógios de luxo e documentou o seu quotidiano durante 30 dias, com fotografias, vídeos e reflexões através do próprio relógio numa espécie de diário digital.