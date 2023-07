FC Porto goleia Imortal no primeiro de dois jogos de preparação do dia

O FC Porto goleou este sábado o Imortal, do Campeonato de Portugal, por 4-0, no primeiro de dois encontros de preparação do dia, que assinalou a recuperação plena dos futebolistas Evanilson e Gabriel Veron, anunciaram os dragões.

Num ensaio com duas partes de 35 minutos, que decorreu à porta fechada no Estádio da Nora, situado em Ferreiras, freguesia do concelho algarvio de Albufeira, Gonçalo Borges, por duas vezes, Rui Monteiro e Evanilson marcaram para a equipa de Sérgio Conceição.

O FC Porto começou no habitual '4-4-2', ao utilizar o guarda-redes Francisco Meixedo, os defesas Dinis Rodrigues, João Marcelo, David Carmo e Wendell, os médios Rui Monteiro, Vasco Sousa, Ussumane Djaló e Gonçalo Borges e os dianteiros Fran Navarro e Veron.

Suplentes utilizados foram Fábio Cardoso, João Mendes, Bernardo Folha, Romário Baró, Marcus Abraham, Danny Namaso ou Evanilson, que integrava o boletim clínico desde o arranque da pré-época, na companhia de João Mário, ainda lesionado, e Gabriel Veron.

Depois de ter lançado durante a manhã 18 dos 33 futebolistas presentes do estágio, que decorre desde segunda-feira e termina na próxima quarta-feira em Vale do Garrão, o FC Porto vai ter pela frente os galeses do Cardiff City, do escalão secundário inglês, a partir das 19:00, num desafio com a presença de público nas bancadas no Estádio do Algarve.

Os dragões têm em vista a Supertaça Cândido de Oliveira perante o campeão nacional Benfica, em 08 ou 09 de agosto, em Aveiro, no primeiro compromisso oficial de 2023/24.