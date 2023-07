FC Porto empata na apresentação frente ao Rayo Vallecano

Um golo tardio de Danny Namaso em tempo de compensação permitiu hoje ao FC Porto empatar 1-1 frente ao Rayo Vallecano, da Liga espanhola, na partida de apresentação dos vice-campeões nacionais de futebol para a época 2023/24.

No Estádio do Dragão, no Porto, o avançado inglês desfez a resistência do conjunto dos arredores de Madrid, aos 90+9 minutos, respondendo ao tento de Álvaro García, aos 82, mas sem evitar o terceiro desafio seguido sem ganhar no defeso por parte dos anfitriões, que também viram o iraniano Mehdi Taremi desperdiçar uma grande penalidade, aos 58.

O oitavo teste dos 'dragões', que prescindiram da tradicional apresentação individual do plantel no relvado, foi antecedido do anúnci