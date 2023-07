SC Braga vence Nice antes da estreia na Champions

Dois golos bem executados deram este sábado ao SC Braga uma vitória segura sobre o Nice, por 2-0, na apresentação aos seus sócios e adeptos antes da estreia na fase preliminar da Liga dos Campeões.

No último teste antes da receção aos sérvios do Backa Topola, a 8 de agosto, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, Ricardo Horta abriu o marcador, aos 40 minutos, e Castro fechou as contas, aos 78, em golos nascidos de dois grandes remates.

Os minhotos fecharam a pré-temporada com mais uma vitória, a quinta em seis jogos particulares e deram mostras de estar preparados para o importante jogo 'europeu' dentro de 10 dias.