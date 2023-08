Cristiano Ronaldo estreou-se pela seleção nacional há 20 anos

Foi há 20 anos que Cristiano Ronaldo se estreou pela seleção nacional de futebol. Ronaldo tinha 18 anos e pela frente um futuro recheado de recordes e conquistas. A principal foi o Europeu de futebol em 2016



Foi a 20 de agosto de 2003 que Cristiano Ronaldo se estreou na Seleção Nacional. Num jogo de preparação realizado no estádio Municipal de Chaves, o menino de 18 anos foi chamado por Filipe Scolari para o particular com o Cazaquistão.

Neste dia, Ronaldo era já jogador do Manchester United. Depois de 6 anos no Sporting, CR7 assinou contrato com o clube inglês e saiu de Alvalade uma semana antes de se concentrar pela primeira vez na seleção.

Entre o Verão de 2003 e o dia de hoje, a carreira de Cristiano Ronaldo foi recheada de êxitos e recordes. Fez o primeiro golo por Portugal no Euro 2004. Um campeonato que fez sonhar os portugueses mas que acabou em lágrimas, inclusive as do próprio jogador.

uma das melhores exibições de Cristiano pela Seleção, valeu a qualificação, no play-off, para o Mundial de 2014. Foi com a Suécia de Zlatan Ibrahimovic. O sueco fez dois golos, mas Ronaldo acertou três vezes na baliza.

A 10 de julho de 2016, Cristiano Ronaldo não marcou e até estava fora do retângulo de jogo, lesionado, quando Eder fez o golo da vitória de Portugal contra a França, na final em Paris do campeonato europeu de futebol.

A 1 de setembro de 2021, o capitão português tornou-se o melhor marcador de sempre de seleções, com 111 golos, batendo o recorde que todos pensavam inalcançavel do iraniano Ali Daei.

Insaciável, predador de recordes, Cristiano Ronaldo chegou aos 200 jogos pela seleção nacional em Reiquejavique, na Islândia, no quarto jogo de Roberto Martinez no comando.

Com Roberto Martinez o capitão ganhou um novo folego na seleção nacional. o treinador