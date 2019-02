O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, sublinha que o crescimento das exportações e do investimento privado nos últimos 3 anos tem permitido à economia portuguesa ter um desempenho acima da média da zona euro.

O Produto Interno Bruto (PIB) português aumentou 2,1% em 2018, menos 0,7 pontos percentuais do que o observado no ano anterior e abaixo da previsão do Governo de uma expansão de 2,3%, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística.