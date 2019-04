Há 2.800 postos de combustível em Portugal com problemas no abstecimento

Quase todos os postos de abastecimento do país estão com falta de combustível. Há pelo menos 2 mil e 800 bombas com problemas. O combustível que mais escasseia é o gasóleo. A greve dos motoristas de matérias perigosas lançou o caos no trânsito. Esta manhã já havia longas filas para abastecer e muitas bombas sem combustível.