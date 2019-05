BPI vai cobrar as transferências MB Way que não forem feitas com a app do BPI

O presidente-executivo do BPI diz que a partir da próxima semana o banco vai começar a cobrar as transferências MB Way que não forem feitas com a aplicação digital do BPI. Pablo Forero descartou ainda a hipótese dos bancos estarem a fazer concorrência desleal à SIBS, a entidade que desenvolveu a aplicação MB Way.