Fisco penhorou quatro viaturas em "operação stop" em Valongo

Entre as 08:00 e as 13:00 desta terça-feira, a Autoridade Tributária em conjunto com a GNR realizou uma operação STOP para os condutores regularizarem dívidas. Os condutores que se recusaram a efetuar o pagamento, viram as suas viaturas penhoradas. Fonte do Fisco disse que este tipo de ações vai continuar a acontecer.