Vítor Constâncio rejeita que tenha autorizado crédito a Joe Berardo

Vítor Constâncio rejeita que tenha autorizado o crédito concedido pela Caixa Geral de Depósitos a Joe Berardo.

Num comunicado enviado à SIC, o antigo governador do Banco de Portugal diz que apenas deu luz verde ao aumento da participação do empresário no BCP.

Constâncio acrescenta que esse aval foi dado já depois de saber que a Caixa tinha aprovado o empréstimo de 350 milhões de euros.

Reitera que o Banco de Portugal não tem conhecimento das operações de crédito antes delas serem aprovadas plas instituições e muito menos para as mandar anular.

Sublinha ainda que foi apenas isto que disse aos deputados e que, desta forma, não omitiu informação.