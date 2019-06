As dívidas de Joe Berardo ao Novo Banco vão ter impacto no défice, segundo avança hoje o semanário Expresso.

O valor é para já uma incógnita. Certo é que a dívida do empresário vai ser paga pelo empréstimo de 1149 milhões de euros que o extinto BES pediu ao Fundo de Resolução.

Embora o Fundo seja financiado pelos bancos, é uma entidade do Estado com reflexo direto no défice orçamental.