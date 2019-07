A lista dos 10 mais ricos de Portugal

A revista Forbes divulga, na edição de julho, a lista dos 50 milionários portugueses donos de uma fortuna de 24 mil milhões de euros, com Fernanda Amorim a manter a liderança com 4.173 milhões de euros.

Segundo um comunicado da revista Forbes Portugal, uma das novidades da lista dos portugueses mais ricos resulta do facto de o fundador da Farfetch, José Neves, ter subido para a quarta posição com uma fortuna avaliada em 1010 milhões de euros.

O comunicado apenas refere que, na edição de 2018, José Neves figurava no Top 10, sendo um dos 18 milionários que construíram fortuna a partir do zero.

Outra entrada é a do empresário e dono da Douro Azul, Mário Ferreira, que vendeu 40% da Mystic Invest Holding, o que lhe permitiu figurar no Top 20 do ranking com uma fortuna de 354 milhões de euros.

O Top 10 dos mais ricos de Portugal

No Top 10 divulgado pela Forbes, o segundo lugar é ocupado por Alexandre Soares dos Santos, cujos ativos são o grupo Jerónimo Martins e a rede de clínicas Walk'in Clinics.

A família Soares dos Santos é a segunda mais rica de Portugal com 3.554 milhões de euros.

Vítor da Silva Ribeiro e a família, dona de ativos como Alves Ribeiro Construção, Banco Invest e Mundicenter, ocupam a terceira posição com uma fortuna avaliada em 1.192 milhões de euros.

Este ano, outra novidade é a chegada de Dionísio Pestana ao quinto posto da lista com 681 milhões de euros, logo seguido por Maria Isabel Martins dos Santos, acionista da Jerónimo Martins.

O nome da dona da cadeia Pingo Doce volta a surgir na lista, já que o sétimo lugar é detido por Fernando Figueiredo dos Santos, cuja fortuna de 529 milhões de euros tem como principal ativo a Jerónimo Martins.

Luís Amaral, dono da retalhista com sede na Polónia Eurocash, surge na oitava posição da lista dos portugueses mais ricos que a Forbes divulga na quarta-feira.

Com uma fortuna avaliada em 525 milhões de euros, o dono da empresa de bebidas Refriango que atua em Angola surge na nona posição. Luís Vicente detém também o grupo com o mesmo nome.

O Top 10 fica completo com Luís Portela e a família, dona do grupo farmacêutico Bial, com uma fortuna de 502 milhões de euros.

Cristiano Ronaldo fica fora do Top 10

Sem revelar a posição que ocupa no ranking, a revista destaca ainda o facto do jogador de futebol Cristiano Ronaldo ser dono de uma fortuna líquida de 439 milhões de euros. Realça também no mundo do desporto o agente desportivo Jorge Mendes, que através da empresa Gestifute e de vários investimentos imobiliários acumula uma fortuna de 263 milhões de euros.

A revista lembra ainda que esta é a segunda vez que divulga a lista dos milionários de Portugal, cuja fortuna conjunta representa cerca de 12% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

A edição portuguesa da revista sublinha a diversidade de setores que estão representados, desde a indústria à tecnologia, da moda ao mundo do futebol e destaca que a lista deste ano continua a ser liderada pelo sexo masculino, já que é composta por 36 homens e 14 mulheres, donos de fortunas líquidas acima dos 190 milhões de euros.

Lusa