O Ministério Público quer interrogar o ex-ministro Manuel Pinho, no próximo dia 10 de setembro, no âmbito da investigação no chamado caso das rendas da EDP.

A decisão surge depois de o Tribunal da Relação de Lisboa ter confirmado a constituição de arguido de Manuel Pinho, que é suspeito de ter recebido luvas para favorecer a EDP e o grupo Espírito Santo.

O ex-ministro das Finanças já foi notificado da data do interrogatório.