BE quer salário mínimo de 650€ em 2020

O Bloco de Esquerda quer continuar a aumentar pensões na próxima legislatura e aplicar regras menos apertadas nas reformas antecipadas de quem tem 40 anos de carreira.

O partido, que revelou este domingo algumas medidas que propõe nas área do trabalho e segurança social, quer também um aumento do salário mínimo para os 650 euros já no próximo ano.