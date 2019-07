Ministros das Finanças do G7 alertam para riscos das criptomoedas

Os ministros das Finanças do G7 alertaram esta quinta-feira para os riscos das criptomoedas, como a 'Libra', anunciada pelo Facebook, para o sistema financeiro, durante a reunião em Chantilly, norte de Paris.

"Os ministros e os governadores chegaram a um acordo para dizer que projetos como o da 'Libra' podem ter repercussões sobre a soberania monetária e o funcionamento do sistema monetário internacional", indicou a presidência francesa na declaração final da reunião.

"Todos os membros do G7 manifestaram as suas fortes inquietações sobre o projeto 'Libra'", afirmou o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, durante a conferência de imprensa final da reunião.

"Um projeto como a 'Libra' põe sérias dificuldades", advertiu Bruno Le Maire, adiantando que "existem regras financeiras a que os Estados soberanos se sujeitaram ... e que devem ser respeitadas por todos", como a luta contra o branqueamento de capitais contra o financiamento do terrorismo.

Os ministros das Finanças do G7 já tinham concordado no primeiro dia do encontro, na quarta-feira, em "agir rapidamente" face ao "preocupante" projeto de criptomoeda 'Libra' anunciado pelo Facebook.

Com a criação anunciada em meados de junho desta moeda digital que oferece um modo de pagamento alternativo aos circuitos bancários tradicionais, o Facebook pretende alterar o sistema financeiro mundial. Prometida para 2020, a 'Libra' inspira-se em cripto-ativos como a 'Bitcoin'.

Criptomoeda do Facebook chega em 2020

A Libra vai poder ser utilizada no Facebook, no WhatsApp, no Messenger e numa aplicação de carteira virtual chamada Calibra. O objetivo é fazer com que os utilizadores possam guardar, transferir ou fazer pagamentos.