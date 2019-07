Défice do Estado volta a descer no mês de junho

O défice do Estado voltou a descer no mês de junho e ficou nos 536 milhões de euros, menos 2.117 milhões do que no ano passado.

O Ministério das Finanças explicou, em comunicado, que este saldo está a ser afetado positivamente por alguns fatores que não entram no défice que conta para Bruxelas. Ainda assim, é uma enorme melhoria em relação ao mesmo período de 2018.

A receita fiscal cresceu mais de 7,5%, com destaque para o IVA e para o imposto sobre os produtos petrolíferos. A despesa do Estado também aumento cerca de 3% devido ao gasto com salários, resultado do descongelamento das carreiras da função pública.