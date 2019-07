Tribunal manda arrestar propriedade de Joe Berardo no Funchal

O tribunal do Funchal decidiu arrestar o hotel Monte Palace Tropical Garden, uma propriedade com 70 mil quadrados no Funchal, que valerá cerca de 40 milhões de euros.

O empresário tem agora 30 dias para recorrer da decisão do tribunal, que se desecandeou na sequência de uma ação movida pela Caixa Geral de Depósitos.

No final de junho, a justiça já tinha mandado arrestar dois apartamentos do empresário em Lisboa no valor de 4 milhões de euros.

O banco público, juntamente com o BES e o BCP, avançou em abril com um processo conjunto contra Berardo depois de falhadas as várias tentativas de renegociar uma dívida total de cerca de mil milhões de euros.