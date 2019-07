Mais um sindicato do setor dos transportes em greve a partir de 12 de agosto

Os trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte, representados pelo STRUN, vão paralisar por 8 dias, entre 12 e 20 de agosto.

Reclamam a revisão de algumas cláusulas do contrato assinado em agosto do ano passado. Entre elas, que os feriados e domingos não sejam incluídos nos dias de descanso que lhes são atribuidos quando vão para o estrangeiro.

O sindicato reclama ainda os 10% do salário que são descontados quando os motoristas são declarados culpados em acidentes.

No pré-aviso a que a SIC já teve acesso, o sindicato recusa-se a cumprir os serviços mínimos mas garante que serão prestadas as necessidades sociais impereteriveis.

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários urbanos do Norte, que representa cerca de mil trabalhadores do norte do país, avisa que a greve vai ter impacto nos combustíveis e nas mercadorias.

A paralisação arranca a 12 de agosto, no mesmo dia em que a FECTRANS também inicia uma greve.