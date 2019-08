Há um impasse na escolha do sucessor de Christine Lagarde no Fundo Monetário Internacional.



Para hoje está prevista uma videoconferência com os ministros europeus das Finanças para chegar a um acordo quanto a quem vai ocupar o lugar na direção do FMI.

Ao que a SIC conseguiu apurar, se a reunião terminar sem acordo poderá ser preciso ir a votos.

Na corrida ao lugar estão cinco candidatos, entre eles Mário Centeno.