Autoridade da Concorrência multa 14 bancos em 225 milhões de euros

A Autoridade da Concorrência (AdC) anunciou esta segunda-feira a conclusão do processo da Banca, com a condenação de 14 bancos ao pagamento de uma coima total no valor de 225 milhões de euros

Os bancos condenados são "o BBVA, o BIC (por factos praticados pelo então BPN), o BPI, o BCP, o BES, o BANIF, o Barclays, a CGD, a Caixa de Crédito Agrícola, o Montepio, o Santander (por factos por si praticados e por factos praticados pelo Banco Popular), o Deutsche Bank e a UCI", refere o comunicado da AdC.

A Concorrência indica que "os bancos participantes na prática concertada trocaram informação sensível referente à oferta de produtos de crédito na banca de retalho, designadamente crédito à habitação, (...) ao consumo e (...) a empresas".

As práticas ilícitas duraram mais de 10 anos, entre 2002 e 2013.