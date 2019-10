Lucros da Boeing caem 95% nos primeiros nove meses

A Boeing anunciou hoje que obteve lucros de 374 milhões de dólares (cerca de 336 milhões de euros) nos primeiros nove meses, menos 95% que no mesmo período de 2018, enquanto os aviões Boeing 737 MAX continuam em terra.

Num comunicado hoje divulgado, o grupo aeronáutico norte-americano indicou que a faturação desceu 19% para 58.648 milhões de dólares (cerca de 52.694 milhões de euros) nos primeiros nove meses deste ano do que no mesmo período de 2018, refletindo a crise que atravessa o grupo devido aos acidentes com vítimas mortais do modelo estrela devido a uma falha da segurança.