PSD, Bloco e PCP avançam com propostas para descida do IVA na luz

PSD, Bloco de Esquerda e PCP vão avançar com propostas para descida do IVA da eletricidade no próximo Orçamento do Estado. Os partidos defendem uma redução de 23 para 6 por cento.

Segundo o jornal Expresso, a descida do IVA na eletricidade para 6% teria um impacto liquído de 771 milhões de euros.

Costa não prevê a redução do IVA na energia, mas PSD, Bloco e PCP levam a medida a votos e juntos fazem maioria. O cenário de "coligação negativa" está a preocupar o Governo.

A medida pode, assim, ser aprovada na especialidade, se PSD, BE e PCP votarem juntos numa das propostas.