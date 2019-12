Proposta de aumentos salariais será conhecida na quarta-feira

O sindicato dos quadros técnicos alertou o Governo para a falta de tempo para discutir os aumentos da Função Pública em 2020 até à entrega do Orçamento do Estado na próxima segunda-feira. A proposta do Governo deveria ter sido apresentada esta segunda-feira na reunião com os sindicatos, mas os valores só deverão ser conhecidos na próxima quarta-feira.