Frente Comum abandona negociações indignada com aumentos propostos pelo Governo

A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública abandonou esta sexta-feira as negociações com o Governo sobre as medidas a incluir no próximo Orçamento do Estado (OE), indignada com os aumentos salariais de 0,3% propostos pelo Executivo.

Ana Avoila, coordenadora da Frente Comum, entregou um documento a exigir 90 euros de aumento salarial e abandonou a sala.