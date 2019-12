Défice de 2019 deverá ser de 0,1% apesar de resultado histórico nos primeiros meses do ano

É um resultado histórico, até ao momento nunca antes registado em democracia. Pela primeira vez na história, as contas públicas apresentaram um défice de 0% do PIB entre outubro de 2018 e setembro de 2019.

Para o resultado, muito terá contribuido as contas dos primeiros 9 meses do ano. De Janeiro a Setembro, a balança do Estado registou um saldo positivo de 1560 milhões de euros.

Apesar dos resultados, o ministro das Finanças, Mário centeno, mantém as expetativas do governo em baixa e prevê que 2019 termine com o país a registar um défice de 0,1% do PIB - valor que já está contemplado no Orçamento de Estado de 2020.

O valor do défice para 2019 apenas será conhecido em 2020, na mesma altura em que se saberá os dados relativos ao quarto trimestre do ano.