Centeno diz que Portugal bateu "ano após ano" todas as previsões de Bruxelas

Já depois destas declarações de Centeno foi divulgado hoje que a Comissão Europeia considera que o plano orçamental atualizado para 2020 apresentado por Portugal no mês passado continua a apresentar "risco de incumprimento" do Pacto de Estabilidade e Crescimento e convidou o Governo a tomar as medidas que se revelarem necessárias.